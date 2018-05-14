HABER

TSK, Suriye'nin İdlib ilinde Astana anlaşmaları kapsamında 10 nolu 11. ateşkes gözlem noktasını kurdu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 08:51 | Son Güncelleme

TSK, Suriye'nin İdlib ilinde Astana anlaşmaları kapsamında 10 nolu 11. ateşkes gözlem noktasını kurdu.


Dün kiliseleri hedef almışlardı! Yine intihar saldırısıDün kiliseleri hedef almışlardı! Yine intihar saldırısı
'İnce yol aldı, Akşener geri kaldı''İnce yol aldı, Akşener geri kaldı'
Demirtaş’tan ‘Baraj’ UyarısıDemirtaş’tan ‘Baraj’ Uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu 'uyarıyorum' dedi tarih verdi

Temel Karamollaoğlu 'uyarıyorum' dedi tarih verdi

Silivri Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Silivri Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Survivor'da takımlar ve adalar neden birleşmedi? Acun Ilıcalı'dan birleşme partisi açıklaması

Survivor'da takımlar ve adalar neden birleşmedi? Acun Ilıcalı'dan birleşme partisi açıklaması

Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Merhum çok seviyordu' diye mezarına karalahana ektiler!

'Merhum çok seviyordu' diye mezarına karalahana ektiler!

Ramazan İmsakiyesi 2018: Sahura kaç kalkılacak, ilk oruç kaçta açılacak?

Ramazan İmsakiyesi 2018: Sahura kaç kalkılacak, ilk oruç kaçta açılacak?

Kuzey Irak'a hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'a hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! 72 albay hakkında gözaltı kararı

Son dakika! 72 albay hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.