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TSK tarafından bugün Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

TSK tarafından bugün Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.


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