HABER

TSK, tatbikat görüntülerini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, kara havacılık ve ateş destek unsurlarının eş zamanlı kullanımıyla düzenlenen "Atışlı Tatbikat"a ilişkin görüntüler paylaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kara havacılık ve ateş destek unsurlarının eş zamanlı kullanımıyla "Atışlı Tatbikat" gerçekleştirdi.

TSK'nın Twitter hesabından, Konya Karapınar'da bulunan Milli Savunma Bakanlığı Atış, Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığında gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Kara havacılık ve ateş destek unsurlarının eş zamanlı kullanımıyla düzenlenen ve başarıyla tamamlanan tatbikata ilişkin görüntülerde, belirlenen hedeflerin helikopterlerle vurulma anları da yer aldı.

PARTNERPelin hamile mi?Pelin hamile mi?
Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadıKaraköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı
DEAŞ'ın katlettiği Ezidiler, Diyarbakır'da anıldıDEAŞ'ın katlettiği Ezidiler, Diyarbakır'da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tatbikat TSK Twitter

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.