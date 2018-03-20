TSK ve AFAD insanı yardım için Afrin’de

Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Türk Kızılay’ı ve AFAD’ın insani yardım faaliyetleri devam ediyor.
Afrin’de bölücü terör örgütleri YPG/PYD’ye karşı sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Sivillere zarar gelmemesi noktasında son derece hassas devam eden operasyonda Afrin şehir merkezinde de Türk bayrağı dalgalandırıldı. Bir yandan terörle mücadele çalışmaları devam ederken Türkiye insanı yardım konusunda da ilk günden bu yana çok sayıda ekip ve insanı yardım malzemesini bölgeye sevk etti.
TSK, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Türk Kızılay’ı ve AFAD’ın insani yardım faaliyetlerinin bugün de devam ettiğini belirtti. Paylaşılan fotoğrafta AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nun AFAD ekipleri ve askerlerin yardımıyla yardım kolisi dağıttığı görüldü.
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