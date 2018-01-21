TSK ve ÖSO, Afrin'de 1 köyü YPG'den aldı! Dikkat çeken ayrıntı!

Son Güncelleme 42 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 14:12 |42 dakika önce

Afrin harekatı kapsamında sınırdan YPG mevzileri bombalanırken, TSK ve ÖSO güçleri Afrin'in kuzeyindeki Şengal köyünü YPG'den aldı. Öte yandan bazı ÖSO kuvvetlerinin kollarına sarı bant takması dikkatlerden kaçmadı.

TSK'nın Afrin'e dün başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' ikinci gününde kara harekatıyla devam ediyor. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, TSK'ya bağlı savaş uçakları Afrin kırsalındaki YPG mevzilerini bombalıyor. Kilis-Afrin sınırında konuşlu tanklar ve Türk topçuları da sınırdan YPG mevzilerini ateş altına aldı. Türk askeri tanklar eşliğinde ÖSO güçleriyle birlikte Kilis'in Gülbaba köyünden Afrin'e girdi. Önde ÖSO güçleri, Türk komandoları ise arkadan Afrin'e doğru ilerliyor. Sputnik'in aktardığına göre, Afrin bölgesine bağlı Cindires kasabası çevresinde ÖSO ile YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, Afrin'in kuzeyindeki Şengal köyü YPG'den alındı. TSK ve ÖSO güçleri Afrin batısındaki Raco kasabasına doğru ilerleme kaydediyor. ÖSO GÜÇLERİ KOLLARINA SARI BANT TAKTI Anadolu Ajansı'nın geçtiği fotoğraflarda ÖSO güçlerinin kollarında sarı bantlar olduğu görüldü. Afrin operasyonuna katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının dışarıdan sızma girişimini önlemek için kollarına sarı bant bant taktığı belirtiliyor.

Sarı bantların bir diğer nedeninin ise dost ateşini engellemek olduğu kaydediliyor. VATANDAŞLAR TÜRK ASKERİNİ BOYNUNA SARILARAK UĞURLADI Dün başlayan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında gece boyunca Türkiye’den Suriye’ye ÖSO birlikleri ve TSK’nın askeri sevkiyatı sürdü. Vatandaşlar Afrin’e giden askere büyük sevgi gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşlar tanklarda görevli askerleri boynuna sarılarak uğurladı. TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin dün saat 17.00’da Adana’daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda havalanan 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı ’Zeytin Dalı’ harekatı gece boyunca devam etti. Afrin’deki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısına eş zamanlı olarak Kilis ve Hataysınırlarından top atışlarıyla destek sağlandı. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez ilçesine geçti. Hassa ilçesinin Yalangöz mevkiine sabah saatlerinde gelen tank ve zırhlı araçlar da Suriye’ye geçti. Hassa’da sokağa dökülen vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu marşlar söyledi.