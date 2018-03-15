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TSK ve ÖSO, Afrin'in Korzlu, Çakur, Naz, Zerkanlı ve Balal köylerini teröristlerden temizledi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 14:59 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO, Afrin'in Korzlu, Çakur, Naz, Zerkanlı ve Balal köylerini teröristlerden temizledi.

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