TSK yeni gözlem noktası için Suriye'ye intikal etti

İDLİB (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için Halep'in kuzeybatısındaki Anadan ilçesi kırsalına intikal etti.

İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, sabah saatlerinde Türkiye'den İdlib'e giren askeri konvoy, gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Halep'in kuzeybatı kırsalına güvenli şekilde ulaştı.

Anadan'a bağlı bir köyün tepesine yerleşen TSK unsurları, Halep kuzey kırsalına ve karşısındaki rejim güçlerine hakim durumda bulunuyor.

Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 35 kilometre derinlikte yer alıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.

Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.

İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.