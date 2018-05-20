TSK: Yola EYP döşeyen 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şemdinli'de yola patlayıcı döşerken tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde yola El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği yerleştirirken tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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