"TSK yönetime el koydu" açıklamasından darbeyi anlamamış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, avukatları ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan eski uzman çavuş Şaban Darçın, 13 Temmuz 2016'da yapılan içtimada personelin reaksiyon süresinin ölçülmesi amaçlı tatbikat yapılacağının söylendiğini, 15 Temmuz'da alarm verilmesi üzerine de kışlaya gittiğini belirtti.

Kışlaya gidişinden bir süre sonra terör saldırıları yapıldığı için sıkıyönetim ilan edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğuna dair açıklama yapıldığını kaydeden Darçın, otobüslerle Oran'daki Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarına gittiklerini bildirdi.

Lojmanlarda beklerken otobüsün radyosundan yaşananların terör saldırısı değil, darbe girişimi olduğunu öğrendiğini aktaran sanık Darçın, "Başımızdaki komutanlar, böyle bir işin içinde olsa bile 'Halkımıza silah doğrultmayız.' diye karar aldık. Ne bu olayların öncesinde ne de sonrasında kanunsuz bir emir almadım." diye konuştu.