"TSK yönetime el koydu" açıklamasından darbeyi anlamamış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, avukatları ve müşteki avukatları hazır bulundu.
Savunma yapan eski uzman çavuş Şaban Darçın, 13 Temmuz 2016'da yapılan içtimada personelin reaksiyon süresinin ölçülmesi amaçlı tatbikat yapılacağının söylendiğini, 15 Temmuz'da alarm verilmesi üzerine de kışlaya gittiğini belirtti.
Kışlaya gidişinden bir süre sonra terör saldırıları yapıldığı için sıkıyönetim ilan edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğuna dair açıklama yapıldığını kaydeden Darçın, otobüslerle Oran'daki Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarına gittiklerini bildirdi.
Lojmanlarda beklerken otobüsün radyosundan yaşananların terör saldırısı değil, darbe girişimi olduğunu öğrendiğini aktaran sanık Darçın, "Başımızdaki komutanlar, böyle bir işin içinde olsa bile 'Halkımıza silah doğrultmayız.' diye karar aldık. Ne bu olayların öncesinde ne de sonrasında kanunsuz bir emir almadım." diye konuştu.
FETÖ üyesi olmadığını ve darbe girişiminde bulunmadığını savunan Darçın, mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatini talep etti.
- Darbe girişimi olduğunu anlamamış
Savunma yapan eski uzman çavuş Galip Bozuklulu, üzerine atılı olan suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek, savunmasına başladı.
Darbe girişiminden yaklaşık 2 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na atandığını anlatan Bozuklulu, olay tarihinden kısa süre önce kışlada alarm verilerek, tatbikat yapılacağından bahsedildiğini ileri sürdü.
Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı alarm verilmesi üzerine 21.45 sularında alaya giriş yaptığını kaydeden Bozuklulu, sanık eski binbaşı Osman Koltarla'nın kamu kurumlarına terör saldırıları beklendiğini söylediğini, bundan kısa süre sonra yapılan içtimada ise Koltarla'nın, "Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu." açıklaması yaptığını aktardı.
Yaşananların darbe girişimi olduğunu anlamadığını, ordunun yönetime el koyması açıklamasının bahsedilen terör saldırılarına müdahale için yapıldığını düşündüğünü ileri süren sanık Bozuklulu, otobüsle götürüldükleri Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarında konusu suç teşkil eden bir eyleme karışmadan kışlaya döndüğünü iddia etti.
Sanık Bozuklulu mahkeme heyetinden tahliye ve beraatını istedi.
Savunma yapan sanık eski uzman çavuşlar Ümit İde, İbrahim Öçal ve Murat Uz da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
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