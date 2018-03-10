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TSK: "Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 117 kahraman silah arkadaşımızın tedavileri tamamlanmış ve görevlerine dönmüşlerdir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 18:35 | Son Güncelleme

TSK: "Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 117 kahraman silah arkadaşımızın tedavileri tamamlanmış ve görevlerine dönmüşlerdir."

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