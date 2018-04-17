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TSK:"Ağrı/Doğubayazıt’ta, icra edilen operasyonda BTÖ mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 M-16 piyade tüfeği, 1 Biksi makineli tüfeği, 2 keskin nişancı tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi."

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

IHAAW155706-GEN/17-04-2018 - TSK:"Ağrı/Doğubayazıt’ta, icra edilen operasyonda BTÖ mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 M-16 piyade tüfeği, 1 Biksi makineli tüfeği, 2 keskin nişancı tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi." 17.04.2018 15:57:06 TSI NNNN

IHAAW155706-GEN/17-04-2018

- TSK:"Ağrı/Doğubayazıt’ta, icra edilen operasyonda BTÖ mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 M-16 piyade tüfeği, 1 Biksi makineli tüfeği, 2 keskin nişancı tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi."

17.04.2018 15:57:06 TSI
NNNN

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