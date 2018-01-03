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TSK'da 7'den 70'e inceleme: Herkesin dosyası raftan indi

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 11:29 | Son Güncelleme 5 saat önce

TSK, kripto FETÖ’cüleri ortaya çıkarmak için harekete geçti. Komutanlar, İstihbarata Karşı Koyma (İKK) masasına uzman erbaştan astsubay, subay ve generallere görevdeki bütün TSK personelinin dosyalarının yeniden raftan indirilmesi emrini verdi. Tüm rütbelerden askerlerin okulları, aileleri, görev yerleri ve komutanları tek tek incelenecek, en ufak FETÖ izine rastlanırsa ihraç edilecek.

TSK'da 7'den 70'e inceleme: Herkesin dosyası raftan indi

Yeni Şafak'ın haberine göre, TSK içindeki FETÖ'cüleri ortaya çıkarmak için çalışmalar sürüyor. TSK'daki gizli FETÖ'cüleri tespit için 7'den 70'e inceleme başlatıldı. Tüm rütbeleri kapsayan çalışma ile askerlerin öğrencilik yılları, komutanları, devreleri, yurt içi ve dışı görevlendirmeleri, kanaat notları, gittikleri kurslar ve aile çevresi detaylı şekilde soruşturuluyor. Personelin geçmişinde FETÖ izine rastlanırsa ihraç mekanizması devreye girecek.

2016 yılındaki darbe girişiminden hemen sonra FETÖ'ye ilişkin ilk ihraç çalışması yapılmıştı. Tayin ve terfi dönemine de denk gelen bu çalışmayla, 37 bin subayın terfileri durdurulmuş ve dosyaları tek tek elden geçirilmişti. FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilenler ise ihraç edilmişti.

Geçen hafta FETÖ bağlantısını itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın örneğinde olduğu gibi halen kritik görevlerde bulunan askerlerin de FETÖ ile iltisaklı çıkması, Genelkurmay'ı daha kapsamlı bir incelemeye sevk etti. Bu kapsamda TSK'da yuvalanmış kriptoların da sökülüp bünyeden atılması için başlatılan çalışma derinleştirildi. İstihbarata Karşı Koyma (İKK) masasına komutanlar, görevdeki bütün TSK personelinin dosyalarının yeniden raftan indirilmesi emrini verdi.

Ağustos ayında 37 bin subayın incelenmesinin ardından bu kez sadece subaylar değil, uzman erbaş ve astsubaylara kadar uzanacak daha geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor. Özellikle kripto FETÖ'cüleri bulmaya yönelik yapılan çalışmalarda 7'den 70'e TSK'daki bütün askerler kapsamlı bir süzgeçten geçiriliyor.

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Kripto TSK Uzman Erbaş astsubay FETÖ İstihbarata Karşı Koyma

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