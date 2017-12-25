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TSK'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda subay gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 17:03 | Son Güncelleme 11 saat önce

Son dakika haberine göre Kocaeli’de yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü yakalanarak gözaltına alındı.

TSK'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda subay gözaltında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın 20 Aralık’tan itibaren birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Firar olan 9 kişinin de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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TSK gözaltı Kocaeli astsubay Son dakika FETÖ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah'ın izniyle ergenekon derken fetö derken orduyu bitiriyorsunuz yarın bunada aldanmışız demeyinde
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