TSK'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda subay gözaltında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın 20 Aralık’tan itibaren birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü yakalanarak gözaltına alındı.
Firar olan 9 kişinin de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı
Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...
Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...
Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek
İsrail gözaltına alınan iki Türk'ü sınır dışı etti!
Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi
Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!
Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!
Kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri
Suudi Arabistan'da hayat düşünüldüğü gibi değil!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'a aşı tepkisi
Okuyucu Yorumları 1 yorum