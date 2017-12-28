HABER

TSK'daki FETÖ yapılanmasını çözmek için 86 bin hat incelendi, 78 asker tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 01:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

Aydın'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmaya üye askerleri tespit etmek amacıyla soruşturma kapsamında 86 bin sabit hat verisinin incelendiği, 78 askerin böylelikle tespit edildiği öğrenildi. Hiçbir haberleşme sistemi kullanmayan askerlerden namazlarını 'gözle' kılmaları istendi.

TSK'daki FETÖ yapılanmasını çözmek için 86 bin hat incelendi, 78 asker tespit edildi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün askeri yapılanmasının çözülmesi, yönetici ve üyelerinin tespitine yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında; örgütün TSK içerisinde faaliyet yürüten askeri personelinin gizliliğine büyük önem verdiği belirlendi. Örgütün askeri yapılanmasında bulunan örgüt üyelerinin diğer örgüt mensupları tarafından iletişim amacıyla kullanılan şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' dahil olmak üzere bilinen iletişim usullerinden uzak durdukları öğrenildi.

35 ASKER TUTUKLANDI

Örgütün askeri yapılanmasının çözülmesi, yönetici ve üyelerinin tespitine yönelik olarak 86 bin veri bulunan sabit hatlar tespit edilerek incelendi. İnceleme neticesinde 78 örgüt üyesi askeri personel tespit edildi. Geçen 14 Eylül'den bu güne kadar Aydın merkezli yapılan 5 ayrı eş zamanlı operasyonda 72 askeri personel yakalandı. Bu askerlerden 35'i tutuklanırken, TCK 221 madde kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 37 asker adli kontrol kararı ile salıverildi. Soruşturma kapsamında 6 FETÖ'cü askerin firar ettiği ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

'GÖZLE NAMAZ KILIN' TALİMATI

Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan askeri personellerin ifadelerinde; örgüt tarafından en az ortaokuldan başlamak üzere örgüt tarafından kazanımların sağlandığı, lise son sınıfta askeri okula yönlendirilerek örgüte ait olmayan dershanelere kayıt yaptırıldıkları ve askeri okul mülakat ve sınavlarına örgüt yöneticileri refakatinde götürüldükleri öğrenildi. Askeri okulda eğitime başlayan öğrencilerin hafta sonları illerdeki örgüt evlerine götürülerek burada sohbet adı altında sözde örgüt lideri Fethullah Gülen'e ait CD'lerin seyrettirildiği öğrenildi. Örgüt mensuplarından, deşifre olmamaları için gözle namaz kılmalarının istendiği de belirlendi. Ayrıca, himmet adı altında bekarlardan yüzde 10, evlilerden ise maaşlarının yüzde 5'inin istendiği, çalıştıkları birimlerdeki diğer rütbeli askerler hakkında bilgiler alındığı, bir sonraki toplantının zamanı ve yeri belirlendikten sonra ayrıldıkları, örgüt ile bağını koparmak isteyen askeri personellerin de deşifre etmekle tehdit edildiği öğrenildi.

8 MAHREM İMAM ARANIYOR

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren askeri personelin verdiği bilgiler doğrultusunda örgütün 32 mahrem imamı tespit edildi. Tespit edilen mahrem imamlardan 23 tanesi tutuklandı, 1 tanesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 mahrem imam ise aranıyor.

(DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK FETÖ fetö soruşturması mahrem imam

En Çok Okunan Haberler

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

Yurtta kalan öğrenciler zehirlendi

Yurtta kalan öğrenciler zehirlendi

İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

İstanbul'da yılbaşı alarmı! 37 bin polis görev yapacak

İstanbul'da yılbaşı alarmı! 37 bin polis görev yapacak

27 Aralık Şans Topu sonuçları: Şanslı numaralar belli oldu!

27 Aralık Şans Topu sonuçları: Şanslı numaralar belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.