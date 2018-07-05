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TSK'daki kriptoların Trakya sorumlusuna hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 13:58 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin, TSK'daki "kripto yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Trakya sorumlusu olduğu tespit edilen Mustafa K. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Trakya sorumlusu olduğu tespit edilen Mustafa K. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki "kripto yapılanmasına" yönelik operasyon çerçevesindeki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından Mustafa K. hakkında, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından, 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle, 58 sayfalık iddianame hazırlandı.

İncelenen iddianame, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Tekirdağ trakya sorumlusu

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