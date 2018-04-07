TSK’dan Afrin halkına gıda ve temizlik malzemesi yardımı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), AFAD ile koordineli olarak Afrin’de 4 köye gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldığını bildirdi.

TSK’dan yapılan açıklamada, "Afrin’de insani yardım faaliyetleri devam ediyor. AFAD ile koordineli olarak Suriyehamamı, Hacıiskender, Eşkangarbi ve Arşeli köylerinde halka gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapılmıştır" denildi.