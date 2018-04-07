HABER

TSK’dan Afrin halkına gıda ve temizlik malzemesi yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), AFAD ile koordineli olarak Afrin’de 4 köye gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldığını bildirdi.TSK’dan yapılan açıklamada, "Afrin’de insani yardım faaliyetleri devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), AFAD ile koordineli olarak Afrin’de 4 köye gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldığını bildirdi.
TSK’dan yapılan açıklamada, "Afrin’de insani yardım faaliyetleri devam ediyor. AFAD ile koordineli olarak Suriyehamamı, Hacıiskender, Eşkangarbi ve Arşeli köylerinde halka gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapılmıştır" denildi.

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldiTaksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi
'Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!''Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!'
Hastanede çıkan yangının sebebi belli olduHastanede çıkan yangının sebebi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda kabus sürüyor! Gemi elektrik kablolarına takıldı

İstanbul Boğazı'nda kabus sürüyor! Gemi elektrik kablolarına takıldı

Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Manisa'da işçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

Manisa'da işçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.