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TSK'dan Afrin harekatına ilişkin açıklama: O mühimmat kullanılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 13:59 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada "Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi. Açıklamada napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmatın kullanılmadığı da belirtildi.

TSK'dan Afrin harekatına ilişkin açıklama: O mühimmat kullanılmıyor

TSK'dan yapılan açıklama şöyle: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Bununla birlikte, bir süredir harekatın meşruiyetinin sorgulanmasını hedefleyen dezenformasyona yönelik kasıtlı bazı yayın ve faaliyetler görülmektedir. Yalana ve iftiraya dayalı bu girişimlerin terör örgütleri ve yandaşları tarafından yapıldığı, yaptırıldığı açıktır. Bu yayınların amacı da tamamen meşru zeminlerde şeffaf bir şekilde yürütülmekte olan harekata gölge düşürmektir. Bunlara itibar edilmemelidir.

HEPSİ KAYIT ALTINDA

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatında da sadece teröristler hedef alınmaktadır. Sivil/masum insanlar kesinlikle hedef alınmamaktadır. Aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alınan hedeflerin tamamı kayıt altında bulunmaktadır. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerince sivillere olduğu kadar çevreye de zarar verilmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

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SURİYE İDDİA ETMİŞTİ

BBC'nin haberine göre, Suriye Kültür Bakanlığı'na bağlı Antik Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, dün 'Türkiye'nin Afrin'deki hava operasyonlarında tarihi eserleri de hedef aldığını ve kapsamda son olarak Ain Dara Tapınağı'nın zarar gördüğünü' iddia edilmişti. Sosyal medyada, Demir Çağı'ndan kalma Ain Dara'nın son haliyle ilgili bazı fotoğraflar paylaşılmış ancak bunların doğruluğu bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmamıştı.

Teröristlerin gizli tünelleri ortaya çıktı

YASAKLANMIŞ MÜHİMMAT KULLANILMIYOR

Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir.

Zeytin Dalı Harekatı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tamamen ve sadece DEAŞ dahil tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslarası hukuk kuralları esas alınarak azim ve kararlılıkla başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin napalm

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
harekât uzadıkça uydurma haberler artacsktır.1974 kıbrıs harekâtı çok hızlı idi,gerçi burada durum farklı denebilir,ancak günlerdir 6-7 kilometrelik ceplerde kalındı.uzadıkça şehit sayımızda artabilir.karşımızda maginot hattı yok.diplomatik engellermi var acaba?açıklama bekliyoruz
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