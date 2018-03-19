TSK’dan fotoğraflarla anlamlı mesaj

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. TSK, Afrin ilçe merkezinin havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı.
TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter sitesinden yaptığı paylaşımda, harekat sonrası Musul ve Afrin’in havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı. TSK, fotoğrafların altına şu notu düştü:
“Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır.”
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