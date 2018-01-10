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TSK'dan ihraç edilen eski 'Türk Yıldızları' kumpir satarken yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 13:42 | Son Güncelleme 1 saat önce

Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında aranan Türk Yıldızları filosunda görevli eski pilot, ihraç edilen diğer pilotlarla işlettiği kafede kumpir ve waffle satışı yaparken yakalandı. Örgüt abisi tarafından deşifre edilen eski F-16 pilotu tutuklandı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan Türk Yıldızları eski filo komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Ş.Ç. ile F-16 pilotları Kurmay Binbaşı A.C., Kurmay Yüzbaşı M.Ç. ve Kurmay Üsteğmen Levent Yağız, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK’dan ihraç edildi. M.Ç. darbe kalkışması soruşturmasında tutuksuz yargılanmaya devam ederken eski pilotlardan Levent Yağız’ın FETÖ üyesi olduğu mahrem abisinin ifadesiyle ortaya çıktı.

Levent Yağız’ın Hava Harp Okulu 3. sınıfta ve İzmir uçuş okulunda bağlı olduğu asker abileri belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Yağız, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında birlikte görev yaptığı Türk Yıldızları eski filo komutanı Ş.Ç. ve diğer iki F-16 pilotuyla merkez Selçuklu ilçesinde açtıkları kumpir ve waffle satışı yapan kafede yakalandı.

Örgüt üyesi pilotları ve bağlantılarını gizleyen Levent Yağız polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 28 Aralık 2017'de tutuklandı.

Selçuk Üniversitesi yakınlarında öğrencilerin yoğunlukla yaşadığı bölgeye işletme açan 4 pilot işyerinde satış yaparken de görüntülendi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya Türk Yıldızları FETÖ

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