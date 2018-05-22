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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 08:06 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlerin silah mevzisi olarak kullandığı 4 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine dün düzenlenen hava harekatında 4 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait hedefler vuruldu.

Bilgilendirmede, teröristlerin silah mevzisi olarak kullandığı 4 hedefin imha edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava harekatı Irat TSK

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