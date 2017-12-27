HABER

TSK'dan Katar'a asker takviyesi

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 02:02 | Son Güncelleme 28 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarından oluşan yeni bir grubun başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El Udeyd Hava Üssü'ne ulaştığı bildirildi.

TSK'dan Katar'a asker takviyesi

Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni destek gücünün Udeyd Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi. Açıklamada söz konusu güçlerin Tarık bin Ziyad Taburu'ndaki birliklere katılacağı ve Katar birlikleriyle birlikte ortak askeri operasyon gücünü artırmak için tatbikatlara katılacağı ifade edildi.

Söz konusu güçlerin Katar ile Türkiye arasında imzalanan ortak savunma anlaşması kapsamında ülkeye geldiği kaydedildi.

TSK unsurlarının Katar'da daimi konuşlanmasına imkan sağlayan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK'nın Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması" 15 Haziran 2015'te yürürlüğe girmişti.

"Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması" ise 28 Nisan 2016'da imzalanmış, 7 Haziran 2017'de TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, TSK unsurlarının Katar'da konuşlandırılmasına yönelik Türkiye'nin iç hukuk süreci tamamlanmıştı. TSK unsurlarından oluşan ilk grup, 19 Haziran'da Katar'a ulaşmıştı. Söz konusu grup, ilk tatbikatı Tarık bin Ziyad Taburu'nda gerçekleştirmişti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK Katar Doha

En Çok Okunan Haberler

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe davasında 11 sanığa tahliye

Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe davasında 11 sanığa tahliye

Tunceli'de PKK'nın kış sığınak ve barınaklarına operasyon

Tunceli'de PKK'nın kış sığınak ve barınaklarına operasyon

O ışığın kaynağı Rus balistik füzesi

O ışığın kaynağı Rus balistik füzesi

Şişli’de yeni yıl kutlamaları erken başlıyor

Şişli’de yeni yıl kutlamaları erken başlıyor

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.