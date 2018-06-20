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TSK'dan Münbiç açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 22:07 | Son Güncelleme

TSK ve ABD unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanıyla Münbiç arasında kalan hatta, ikinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanıyla Münbiç arasında kalan hatta, ikinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

Genelkurmay Başkanlığının, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, TSK ve ABD unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasında kalan hatta, ikinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

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ABD Silahlı Kuvvetleri fırat kalkanı harekatı TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

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