TSK'dan Münbiç açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin dün icra edildiği belirtildi.
- Münbiç yol haritası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.
Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.
Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor.
YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.
Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.
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