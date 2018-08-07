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TSK'dan Münbiç hattında 26'ncı devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:01 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 26'ncı koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 26'ncı devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 26'ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

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ABD unsurları devriye faaliyeti münbiç TSK

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