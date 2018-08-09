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TSK'dan Münbiç hattında 27'nci devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 27'nci koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 27'nci devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 27'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
27'nci devriye münbiç TSK

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