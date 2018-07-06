TSK'dan Münbiç'de 10'uncu devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te 10'uncu devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 10'uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

