TSK'dan Münbiç'te 12. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te 12. devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 12. koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

