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TSK'dan Münbiç'te 12. devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 12. koordineli, bağımsız devriye görevini yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te 12. devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 12. koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

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ABD Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı münbiç TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

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