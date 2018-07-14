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TSK'dan Münbiç'te 14'üncü devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:20 | Son Güncelleme

TSK ile ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 14'üncü koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te 14'üncü devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

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Fırat Kalkanı Harekat Genelkurmay Başkanlığı münbiç Türk Silahlı Kuvvetleri

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