HABER

TSK'dan Münbiç'te 16'ncı devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 16'ncı koordineli/bağımsız devriye görevini gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 16'ncı koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta dün 16'ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

PARTNERAralarında 30 cm varmış!Aralarında 30 cm varmış!
SOLOTÜRK, İngiltere'den ödülle döndüSOLOTÜRK, İngiltere'den ödülle döndü
Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Devriye Fırat Kalkanı münbiç TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

En Çok Okunan Haberler

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...

Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!

Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleri ile ilgili skandal açıklama: Denemedik

Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleri ile ilgili skandal açıklama: Denemedik

Adana ve Kayseri'de korkutan deprem!

Adana ve Kayseri'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.