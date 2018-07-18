TSK'dan Münbiç'te 16'ncı devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 16'ncı koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta dün 16'ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

