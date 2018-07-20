TSK'dan Münbiç'te 17'nci devriye

Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 17'nci koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 17'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

