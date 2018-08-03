TSK'dan Münbiç'te 24'üncü devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 24'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

