TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu Hakurk ve Kani Rash bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti, 9 teröristi etkisiz hale getirdi.

