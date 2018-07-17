TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan aralarında silah mevzisi ve mühimmat deposunun da bulunduğu hedefler imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.
Savaş uçakları, bölgede teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri tam isabetle vurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri
Bedelli askerlik 2018 yaş ve ücret belli oldu mu? Bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklaması
AK Parti Başkanlık Divanı'ndaki isimler belli oldu! Kritik koltuklara eski Bakanlar...
Koray Aydın: Muharrem İnce'nin sözleri İYİ Parti'ye oy kaybettirdi
Adnan Oktar örgütünde kediciklerin görevi şaşırttı
Adnan Oktar'ın villasından çıkanlar şoke etti!
Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı
Hawaii'de yanardağdan çıkan lavlar tur teknesine sıçradı! Yaralılar var
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
'İnsan ömrü 175 yıla uzayabilir' Osmaniyeli bilim insanından flaş iddia
Okuyucu Yorumları 0 yorum