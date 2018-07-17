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TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 12:06 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin dün düzenlenen hava harekatıyla vurulduğunu açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan aralarında silah mevzisi ve mühimmat deposunun da bulunduğu hedefler imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Savaş uçakları, bölgede teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri tam isabetle vurdu.

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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!
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hava harekatı Irak'ın kuzeyi Metina Türk Silahlı Kuvvetleri

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