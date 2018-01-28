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TSK'dan son dakika Afrin Harekatı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 09:19 | Son Güncelleme 3 saat önce

TSK'dan yapılan son dakika Afrin Harekatı açıklamasında, "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur." denildi

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak TSK'dan 9. günde son dakika açıklama geldi. TSK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur" denildi.

TSK'dan yapılan açıklama:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
7 sene önce Şam da Cuma namazı kılacak olanlar, şimdi her nedense her aççıklamalarında Suriyenin toprak bütünlüğğne saygılı olacağını söylemek zaruriyetini neden buluyolar anlamıyorum. Ayrıca her seferinde ölen terörist sayısını açıklıyorlar her seferinde doğal olarak rakam artıyor. Kardeşim beni teröist sayısı ilgilendirmiyor. Bir milyon terörist ölse umrumda değil, beni ililendiren bir askerimin bur unun kanaması. =terörist sayısı ı n çıkluğu şehitlerimizin acısını dindirmez.Bu böyle biline.
@mak3774 Hadi oradan sağ gösterip sol vurmaya çalışıyorsun. sen gereberen teröristlere acıyorsun. Burun kanamadan, kol kırılmadan bu iş nasıl biter. Açıkçası bu işten ordumuz vazgeçsin diyorsun. Vazgeçilmeyecek. Teröristler kaçacak delik arayacaklar.
artık halepde namaz kılınacak camilerde yok arazide kılarlar
sende milleti ilgilendirmiyorsun dünyaya bir cisim yaklaşıyor 5 sene sonra çok güzel şeyler olacak
1000 olmadan kabul etmem mehmetçiğim o güzel allahım sizi korusun
ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN GÖRÜYORUZ Kİ SU ANDA SADECE PYD, YPG, PKK, DAEŞ İLE DEGİL ASLINDA TÜM DÜNYA İLE SAVAŞIYORUZ...
operasyon başlamadan önce başbakanımız 10-12 bin civarinda terorist var demişti kaç gündür oradayız öldürülen terörist sayısının 400 lerde olmasi beni üzüyor
@furkan_1991_prajj sen bu işi cocuk oyuncağı sanıyorsun anlaşılan...
@furkan_1991_prajj korkudan kaçtılar dağıldılar.çözülme süreci oldu.
@furkan_1991_prajj kardeş merak etme biz çok yakından takip ediyoruz olayı bu sayı 400 degil 4000 lerde bu sayıyı açıkladıgında tüm pkk sevicileri var ya önce onlar hoplar zaten çoguda baktıki boku bokuna geberecekler kaçıp gittiler biz şu anda savaştıgımız bir kaç kendini bi bok sanan dallamalar şimdi biz kırıntılarla ugraşıyoruz.afrin şu anda boşaldı afrin işi bitti dedimya kırıntılarla ugraşıyoruz bunu yakınen biliyorum.
1000 olmazsa kabul etmem mehmetçiğim o güzel allahım sizi korusun
ALLAH sayılarını arttırsın
abdnin 20 yıldır işgal edip düzinelerce üs kurmasına ses çıkartmayan dingolar, türkiye suriyeye girip 2-3 üs kurunca suriyenin toprak bütünlüğü diye ağlamaya başladılar. bunların hepsi misyonerlerin zamanında ülkemizde kurduğu amerikan okullarında yetişen sosyalist diye geçinen artık takımı. Allah bizimle çok şükür, siz topunuz gelin böyle toprak kabul etmeyecek leşlerinizi.
müslüman türk ulusunun ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN GÖRÜYORUZ Kİ SU ANDA SADECE PYD, YPG, PKK, DAEŞ İLE DEGİL ASLINDA TÜM DÜNYA İLE SAVAŞIYORUZ allah yar ve yardımcımız olsun amin.
yalan ilerleme sağlanamamıştır bide 400 tane terörist etkisiz demiş inanmıyorum sosyal medyada aynısını da teröristler söylüyor hemde foto video larla
Bir terör örgütünden temizleyip başka bir terör örgütüne teslim etmek için akıl karı değil... Doğru olan Suriye güvenlik güçleri ile ortak yapılmasıydı.... Umarım besleyip büyüttükleri terör örgütleri gelecekte bu ülkenin ayağına takılmaz... Bir partiye veya her hangi bir devletin yıkılmasına hizmet eden bütün örgütler terör örgütüdür...
bin teroriste degismem bir mehmetcigimi
TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE SAVAŞIYOR LAKİN ASLINA ÖZÜNE İNERSEK GİZLİ GÖRÜNMEYEN BUZ DAĞININ ALTINDAKİ GİZLİ ELLER VARYA HAÇLI İTTİFAKIYLA SAVAŞIYOR BAKIN BU TERÖR ÖRGÜTLERİ İSLAM DÜŞMANI KURAN I KERİMİ BİLE YIRTACAK KADAR ALÇAK NAMUSSUZ ADİ KÖPEKLER HABERLERDEN İZLİYORUZ İSLAM DÜŞMANI BU HAÇLI TAŞERONLARINI TEMİZLEYENE KADAR DEVAM DESTEK TAM DESTEK TÜRK SİLAHLI KUVETLERİMİZE MİSAKİ SINIRLARIMIZI KORUYACAK 30 YILDAN BERİ AYAĞIMIZA BAG OLAN ÇAPULCULARI YERLE BİR EDECEĞİZ EYYY ALMANYA EYYY ABD BAZI AB ÜLKELERİ AÇIK AÇIK TÜRKİYE DÜŞMANISINIZ BUNU 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK BİLE GÖREBİLİYOR ARTIK
T.S.K görevini en iyi bir düzeyde yapıyor.Ordumuz dünya orduları içinde en mükemmeli.Biz Suriye ye müdahale etmekle çok iyi yaptık.Suriyeden kaçıp da ülkemize gelen bir çok Suriyeli genç var ve bunların çoğu da eli silah tutacak vaziyette artık kendi ülkelerini savunmaları için bu Suriyelilerden de istifade etmenin zamanı geldi artık.Bu suriyeli genç adamlar savaştan kaçtı bizim ülkemizde kebab yapıyorlar.bunlara da sorumluluğun verilmesi lazım artık.Kendi ülkelerine katkıda bulunmamaları için bir sebeb de yok.İlgililere duyurulur. ( bu Suriyeli adamlara silahlı kuvvetlerce eğt.verilebili
beyler 400 rakamını beğen miyorsunuz ama olayı şöyle düşünün, mehmetcik ilerliyor karşılarına 10 çıkarsa 10 vuruyor 1 çıkarsa 1 vuruyor. ama ilerliyor. 10.000 terörist var ama, karşımıza çıkıp savaşan yokki. hep kaçıyorlar.
zamanında amerika ve şer ittifakı ile ESAD karşısında duranlar sorumludur
orada neden sdg harfleri yok? yemedi sanırım...
ABD NİN GÖNDERDİĞİ SİLAH VE MÜHİMMATLARI GETİREN UÇAK VE TIR SAYISINA KADAR ETKİSİZ SAYISI SEVAPTIR.
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