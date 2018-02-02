TSK'dan son dakika Afrin operasyonu açıklaması!

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı”nın başlatıldığı hatırlatıldı. Harekatın ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığına, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğine dikkat çekilerek, "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.
TANKLAR AFRİN'E İLERLİYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı', 14'üncü gününde tüm hızıyla devam ediyor. Kilis'te sınırın sıfır noktasına konuşlanan Türk tank ve obüsleri belirlenen terör örgütü mevzilerini top mermileriyle vururken, bölgeye tank sevkıyatı sürüyor. Sınır birliklerinde konuşlu bulunan tanklar, tozu dumana katarak Afrin'e doğru ilerliyor.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
TSK'dan yapılan açıklamada, 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait ele geçirilen muhtelif tipte silah ve mühimmatın listesi şöyle açıklandı:
" 1 adet SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi, 4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet Bixi makineli tüfek, 2 adet RPG 7 Roketatar, 4 adet RPG 7 Roketatar mühimmatı, 1 adet Keskin nişancı tüfeği, 3 adet Tabanca, 1 adet Anti tank mayını, 2 adet El bombası
3 adet Dürbün, 2 adet El telsizi,15 adet Şarjör, Çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı."
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