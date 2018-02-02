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TSK'dan son dakika Afrin operasyonu açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 10:21 | Son Güncelleme

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin TSK'dan son dakika açıklama yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur" denildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı”nın başlatıldığı hatırlatıldı. Harekatın ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığına, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğine dikkat çekilerek, "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.

TANKLAR AFRİN'E İLERLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı', 14'üncü gününde tüm hızıyla devam ediyor. Kilis'te sınırın sıfır noktasına konuşlanan Türk tank ve obüsleri belirlenen terör örgütü mevzilerini top mermileriyle vururken, bölgeye tank sevkıyatı sürüyor. Sınır birliklerinde konuşlu bulunan tanklar, tozu dumana katarak Afrin'e doğru ilerliyor.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

TSK'dan yapılan açıklamada, 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait ele geçirilen muhtelif tipte silah ve mühimmatın listesi şöyle açıklandı:

" 1 adet SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi, 4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet Bixi makineli tüfek, 2 adet RPG 7 Roketatar, 4 adet RPG 7 Roketatar mühimmatı, 1 adet Keskin nişancı tüfeği, 3 adet Tabanca, 1 adet Anti tank mayını, 2 adet El bombası
3 adet Dürbün, 2 adet El telsizi,15 adet Şarjör, Çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı."

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
koskoca tsk . bir avuc haydutla beeaber oprrasyon yapiyor . sonra turkiye abd ypg ile is tutunca teroru destekliyorsun diyor . öso da terorist orguttur .bana gorr degil demekle olmuyor o isler
atacak başka çamur bulamadu ınız öso diyip karın ağrısı yapmayın..ke mal ın peşine takulmayın
ÖSO diye uzatıp durmayın..o adamlar bize ileride lazım..
allah sizi bildiği gibi yapsın. .daha düne kadar mehmetçik niye gidiyor. .eğitim türkiyedeki suriyelileri savaşın diyosun. şimdi de çıkmış tsk öss ile savaşıyor diyorsunuz. .LA bi ne istediğinizi be yapmak istediğinizi bi söyleyin. barış sürecinde aynı boktynuz. .barış yapılırmi teröristle diye baş baş bagirdiniz.tsk tepelerin binince sivil toplumdan akadesmiyenleinize kadar é bu kadar da savaş olmaz dediniz..ey utanmaz arlanmazlar....
daha dün 790 bugünde 12 823 mü oldu genel kurmay baskanı sözelci galiba
Böyle devam ederse 3 ay a kalmaz kurtuluruz bu soysuzlardan . Allah türk askerinegüç kuvvet versin
800 1000 1800 2800 5800 HEPSİNİ TEMİZLEYİN
etkisiz hale gelmedi gebertildi gebertildi
bu nasıl oluyor y böyle dün 790 bugün 12 kişiyle 823 aklımızla dalgamı geçiyor bunlar
Rabbim Türk askerini muzaffer eylesin.
yalanınızı yiyim ben cumhurbaşkanı 800 terörist öldü diyor şehidimiz 20 veya 25 diyor nasıl sayıyorsa artık 800 taneyi tek tek sayıyor ama kendi şehidi olan 20 veya 25 olduğunu sadece tahmin ediyor verin mehteri gitsin
@adriannn SİZ GİBİ ETEKLİ HAİNLERE TECHİR ŞART
Görüntüdeki silahlar çerez olsa gerek. Nerede ABD nin getirdiği binlerce TIR ve uçak dolusu silah mühimmat...?
Savaş kötüdür.
elinden bişey gelmiyor, gebertilenler için için acıyor, elinden başka bişey gelmediğin için çareyi zırvalamakta arıyon, sen uzun yaşamazsın...
Allah mehmetçiğimizin yardımcısı olsun,millet olarak milli birlik ve seferberlik ruhu ile takip ediyoruz,bu iş sınır güvenliğimiz açısından geç kalmış bir operasyondur, hangi ülke olsaydı bu hakkını anında kullanırdı,maalesef mevcut hükümet görevini ihmal ederek güvenliğimizi tehlikeye sokmuştur,şu anda doğrusu yapılıyor, buradan oy devşirmek bugüne kadar yapılan vahim hataların tekrarıdır, millet bundan bıktı artık.Herhes afrine oradanda sandığa söylemi milli birliğimize ihanettir,senin oy kaygından daha önemlisi beraberlik ruhu olmalı.Millet bunları bir kenara yazıyor meraklanmayın.
Amerika oradayken bitmez.
siyasi birikimden yoksun akıl yoksunları meydanlarda kahramanlık nıtukları atarken dün eş başkanı oldukları BOP tıkır yıkır çalışıyor,Ney di BOP Türkiyeninde bulunduğu bölge ülkelerinin parçalanması değil mi,Peki bunu nasıl yapıyor,bölgedeki mevcut devlete karşı ayaklana etnik ve mezhepçi yapıları harekete geçirip güçlendirip ayaklanma başlatıp düşmanlıkları derinleştirerek sürekli bir çarışma ortamını sağlayarak her rarafı zayıf düşürdükten sonra son aşaya yani parçalamayı gerçekleştirir,akp 16 yıldır bu oyunun en büyük parçası oldu
YÜCA ALLAH (C.C) ŞANLI ORDUMUZUN YAR VE YARDIMCISIDIR.... VUR MEHMEDİM VUR...
30bin li rakamlardan bahsediliyordu bi ara, 823 gayet güzel ama daha fazla olmalı...
saat 11:30 itibarı ile Reyhanlı'ya 54 roket daha atıldı
ULAN MANKAFA;HANİ ONLARI ÖNLEYECEK SİSTEMLER VARDI.MAHALLE SAVAŞINDA BİLE KAYIPLARINIZ BÜYÜK,İŞİNİZ MİLLETİ VATAN.MİLLET DİYE GAZA GETIRIYORSUNUZ,SİYASİ YAT.YAPIYORSUNUZ.ALLAH BELA...VER....N
Sen ayakta uyyosun belli
823 ölüden bu kadarmı silah çıkmış,heralde geri kalanı sapan kullanıyormuş:)
BU DURUMA EN ÇOK DR.LAR VE MÜYENDİSLER ODASI YÖNETİCİLERİ SEVNİYORDUR. ? !
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