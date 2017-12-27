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TSK'dan son dakika Kuzey Irak'a hava harekatı: 9 PKK'lı terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 18:16 | Son Güncelleme 8 saat önce

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine hava harekatı düzenledi. Operasyonda 9 teröristin öldürüldüğü açıkladı.

TSK'dan son dakika Kuzey Irak'a hava harekatı: 9 PKK'lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği vurgulanarak, "Bu kapsamda, keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 27 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir" denildi.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

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terör TSK kuzey ırak PKK Son dakika

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ellerine sağlık Aslanların! birde şu" hani nerde öldürdükleriniz.!!! Halkı Kandırmayın! Görmeden inanmayız" diyen tipler var ya görüpte naapcan ponçik! illede Akrabalarını teşhis etmek istiyorsan git oraya bak Çakal! maksat başka. güven sarsacak aklı sıra
HER GÜN AYNI HABER PKK YERLE BİR OLUYOR. ERTESİ GÜNÜ YENİSİ KURULUYOR HERHALDE. YARIN YİNE YERLE BİR OLURLAR SONRA TEKRAR ERDEN BİTERLER. USANMADINIZ MI BU HİKAYELERDEN. PKK YA ÖLÜM AYNI SAFLARDAYIZ HEPİMİZ AMA ARTIK YALAN DOLAN HİKAYE OKUDUĞUMUZ AP AÇIK ORTDA DEĞİL Mİ. 2002 DE BİTMİŞTİ TÜKENMİŞTİ VE YERLE BİR OLMUŞTU AMA 12 SENEDE KÜRDİSTANI KURDUNUZ PKK YA POLİTİK HATALAR ASKERİ BAŞARILARLA KAPATILAMAZ DÜZELTİLEMEZ.
PYD/YPG'ye ve AFRİN'i bekliyoz...bunlar artık tatmin etmiyor.. TSK bölgenin daha ne kadar silahlanmasını bekliyor acaba? Nükleer füze verilince mi dalacak AFRİN'e yada PYD/YPG kantonuna...
Ayrık otu gibi yerden bitip mantar gibi türüyorlar herhalde. Dağı taşı yıkıyoruz'da, nedense ne resimleri var ne de yıktıkları yerlerden paylaşımları, eskiden. ispatlı olurdu bu işler, şimdi. milletin gazını alır gibi haberler. Olsun mu, elbette, buna karşı gelmemiz imkansız. Abicim, bunlar yer değiştireli, merkezi farklı yere kaydırdıkları, sözde kürt devleti adı altında toplandıkları yerler artık orası değil, siz kaybedilen istihbaratı ve istihbaratçıları canlandırın, Abd ile müttefik olmaktan vazgeçin, İran-Irak ve Suriye ile şimdilik işbirliği yapın gerisi kendiliğinden gelir.
her gün aynı haber peki bu kamplar nasıl kuruluyor
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