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TSK'dan son dakika S-400 açıklaması: Kontrol bizde olacak

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 17:50 | Son Güncelleme 9 saat önce

Savunma Sanayi Müsteşarlığı S-400 sistemlerinde kontrolün TSK’da olacağını duyurdu.

TSK'dan son dakika S-400 açıklaması: Kontrol bizde olacak

S-400'lere ilişkin Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticelendirilmiş olup Proje ile 1 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 2 adet S-400 Sistemi (Bataryası) tedarik edilecektir. Sözleşmesi imzalanmış, avans ödemesi yapılarak takvimi daha önceden başlamış olan Projenin, Rusya Federasyonu tarafından sağlanacak kredi ile karşılanacak bölümüne ilişkin kredi anlaşması da imzalanmıştır. Aynı anda hem hava araçlarına hem de balistik füzelere karşı etkin olan S-400 sisteminin kontrolü tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak ve S-400 sistemi herhangi bir dış unsura bağlantısı olmadan bağımsız bir şekilde görev yapabilecektir. Sistemin kullanımı, yönetimi, dost düşman tanıma sistemleri milli imkanlarla gerçekleştirilecektir" denildi.

S-400'lere ilişkin Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi ihtiyacına yönelik olarak başlatılan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticelendirilmiş olup Proje ile 1 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 2 adet S-400 Sistemi (Bataryası) tedarik edilecektir.

S-400 SİSTEMİNİN KONTROLÜ TAMAMEN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDE OLACAK

Aynı anda hem hava araçlarına hem de balistik füzelere karşı etkin olan S-400 sisteminin kontrolü tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak ve S-400 sistemi herhangi bir dış unsura bağlantısı olmadan bağımsız bir şekilde görev yapabilecektir. Sistemin kullanımı, yönetimi, dost düşman tanıma sistemleri milli imkanlarla gerçekleştirilecektir.

İLK TESLİMATIN 2020 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE YAPILMASI PLANLANAN PROJE ...

İlk teslimatın 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanan proje ile ilgili teknoloji kazanımına yönelik işbirliği ve ortak geliştirme taahhüdü, sözleşmede yer almaktadır.

SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞ, AVANS ÖDEMESİ YAPILARAK TAKVİMİ DAHA ÖNCEDEN BAŞLAMIŞ ...

Sözleşmesi imzalanmış, avans ödemesi yapılarak takvimi daha önceden başlamış olan Projenin, Rusya Federasyonu tarafından sağlanacak kredi ile karşılanacak bölümüne ilişkin kredi anlaşması da imzalanmıştır. Bununla birlikte, uzun menzilli hava savunma ihtiyacının milli imkanlarla karşılanmasına yönelik çalışmalar, ülke menfaatlerimiz doğrultusunda kararlılıkla devam etmektedir. Bu modeli destekleyecek muhtelif çalışmalar, ilgilenen diğer ülke ve firmalarla da sürdürülmektedir. Açıklamalar dışında basında çıkan haber ve yorumlar gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Sisteme ilişkin teknik hususlar ve ödeme detayları her savunma projesinde olduğu gibi taraflar arasında mutabık kalınan gizlilik prensipleri uyarınca paylaşılmamaktadır."

Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları atıldı!
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Anahtar Kelimeler:
Rusya füze TSK Son dakika s-4000

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Ülke savunma sistemini güçlendirecek yatırımlar yapıyor yada Silahlar alıyor bazıları kuduruyor yani Güçlenen Mustafa Kemalin Ordusu ise Yunan tohumları Kudursun yok! Yavuzun Ordusu ise Şah İsmailin Piçleri kudursun Kimsiniz olum siz! bırakın itliği pştluğuÇakallığı!
@palermo544 S 400'ler şu an Türk Hava Kuvvetlerinin savaş uçağı olan F 16'ları düşman olarak tanıyor.Yani bir savaş durumunda S 400'ler faal duruma geçerse kendi uçaklarımızı vurur.Rusya asla yazılım programını vermez.Verirse kendi ayağına sıkmış olur. Bilmiyorsan bil istedim
Tam duygularıma tercüman olmuşsun saygılar sunuyorum.
@palermo544 helal olsun abi mynette gördüğüm en iyi yorum.
@cemalpinarbasi o kadar Teknik Ekip ve Kurmay Subaylar bunu düşünemedimi diyorsun. Kardeşim ;tuhaf tuhaf sözlerle Milletin kafasını bulandırmaktan başka işive gâyesi olmayanların sözlerine itibar etmeyin
@cemalpinarbasi sende çok bilmiş ama dünyadan haberi olmayan boş birisin..bari Tsk ya biraz saygın olsun..otur yerine sıfır.
@cemcan_2014 kim ne anladı bilemem ama; O Ordu Milletin Ordusudur..Görevi,Vatanı ve Milleti Korumaktır. Komutaya kim gelirse gelsin O görevi icra ederken Herkes Destek vermelidir. Kurtuluş savaşındada öyleydi Öncesindede Bundan sonrada öyle olmalıdır Üç beş çakal; Siyasi ayrışmayı Fırsat bilip ,Milleti nerdeyse KendiOrdusuna düşman edecek mesele budur
@palermo544 Arkadaş siz neyle besleniyorsunuz
@cemalpinarbasi @cemalpinarbasi komiteye birşey biliyor musun sen ? Emir gelmezse ateş eder mi sence patroitler kaç rus uçağı vurmuş bu zamana kadar?
kontrol Ruslardadır vermezler kontrolü yalan söylüyorlar gene
Cok da guvenmemek lazim. Malum Saddam'da Fransizlardan aldigi hava savunma sistemine guveniyordu. Amerikan conileri saldirirken bir tanesini ucuramadi.
Nato üyesi bir ülkeye yazıkımını mı verecek Rusya? buna inanmanız içün mal olmanız lazım
Bu s 400 ler rus veya iran uçaklarını tanıyor mu bi zahmet açıklasanız sayın yetkililer
Yapiyoruz eleştiriyosunuz aliyoruz eleştiriyosunuz Gidiyoruz elestiriyosunuz Rest cekiyoruz elestiriyosun Darbe oluyo evden cikmiyosunuz Ben bunda bi iş ararim
tabi Rusya da o kadar saftırya bütün kontrolleri size verecek adamlar sizin gibi günlük plan yapmıyor asırlık yapıyor
Bu AKP li kadrolarda akıl tune.Bunlarla kendi uçağımızı vurursak şaşmayın. Unutmayın AKP zekası diyeceğiz.
@siliya baban çok akıllıymış ama seni eksik yapmis
Yalan konuşuyorsunuz Rusya bu füzelerin satış sözleşmesinde bırakın kontrolü...Yazılım ve donanım bilgileri çalınır diye kimseyi silahların yanına yaklaştırmayacak...Adate Türkiyede bu silahlar için üs kuracak...Bu nasıl devlet yönetimi halka hep yalan konuşuyorsunuz...
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