TSK'dan videolu anma mesajı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anısına videolu anma mesajı hazırlandı.
TSK'nın Twitter'daki resmi hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümüne ilişkin yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümünde şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." mesajına yer verildi.
Mesajla Kıbrıs Barış Harekatı'ndan görüntülerin yer aldığı, şehitlerin anısına hazırlanan video da paylaşıldı.
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