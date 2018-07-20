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TSK'dan videolu anma mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 09:19 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla videolu anma mesajı hazırlandı - "Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümünde şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" mesajıyla Twitter'dan paylaşılan videoda Kıbrıs Barış Harekatı'ndan görüntüler yer alıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anısına videolu anma mesajı hazırlandı.

TSK'nın Twitter'daki resmi hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümüne ilişkin yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümünde şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." mesajına yer verildi.

Mesajla Kıbrıs Barış Harekatı'ndan görüntülerin yer aldığı, şehitlerin anısına hazırlanan video da paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Barış Harekatı TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

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