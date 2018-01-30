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TSK’dan yeni Afrin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 08:52 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Genelkurmay Başkanlığı Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur" bilgisi paylaşıldı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
1- Bilmem yazdıklarımdan ne anlarsınız. Sadece ileriye not alın adamın biri demişti dersiniz. Suriye şuanda bütün terör gurupları tarafından bir şekilde işgal edilmiş Esad rejiminin bile engel olamayacağı duruma düşmüştür. Bir yandan Rusya bir yandan ABD bir yandan Almanya. Asıl amaç para babası İsraile toprak açmaktır. BOP projesi 1000 yıllık bir projedir adım adım tamamlanıyor. Buradaki amaç Türkiye gündemini farklı yere itmek. Fetö muhabbeti? İŞİD muhabbeti ? Bölge tamamen içine Türkiye ve askerini almak için yapılan stratejidir. Bugün Türkiye Afrin e girmekte çok geç kalmıştır...
2- Afrine girilmesinde destek olan ÖSO güçlerinin kimlerden oluştuğu bellidir aslında fakat şekil değiştirmiştir. Herkes şuanda ÖSO yu iyi diye bilip alkışlıyor. Daha 1 sene önce TSK içerisinde ki rütbelilerin kimlerden oluştuğunu bilmez iken şuanda vatan hainliğinden birçoğu kaçan yada hapse atılan personeli tanımayanlar ÖSO askerlerini nasıl tanıyor ve Mehmetçiği nasıl onlarla aynı saflarda çatıştırıyor bunu anlamak mümkün değil. TSK dünyanın en iyi ve seçkin ordusudur bu gerçek yıllardır verdiği mücadele ile ortadadır. Fakat o bölgeye özellikle ÖSO neden tek hakimiyet kuramadı sorusu var.
3- İşid den PKK ve PYD tarafından kurtarılan Menbic, Afrin, Tel Abyad ve Kobani gerçekten terör örgütüne zemin olarak mı kısa zamanlı verildi yoksa bu terör örgütlerinin birbirleri ile çatışması bilerek mi yapıldı birileri tarafından bu soru işaretleri cevabını yaklaşık 10 yıl içerisinde ortaya çıkacak. Sonuç olarak Türkiye her taraftan ABD güçleri tarafından kuşatılıyor. Rusya nın geri çekilecek ve Türkiye tek başına kalacak. İran daki olaylar boşuna değildi. İsrailin planları tıkır tıkır işliyor aynı İngiltere gibi sahada yok ama bütün ülkeleri birbirine düşürecek operasyonlarda masada var.
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