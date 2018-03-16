TSK'den madenciye teşekkür belgesi

"Ülkemizin Suriye sınırında beliren terör odaklı yapılanmaları engellemek ve yurt güvenliğini uzun süreli sağlamak maksadıyla; yüce milletimizin iradesiyle 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştır.

Bu kapsamda harekatın başarılı olması için canlarını esirgemeden mücadele eden kahraman Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunun arttırılması amacıyla yaptığınız destekler, Türk Milleti ile onun emrinde olan Türk ordusunun birlik ve beraberlik ruhuna katkıda bulunmuştur.

Ordu-Millet dayanışmasının güzel bir tezahürü olan ve harekata katılan personele destek verme düşünceniz son derece ulvi ve üstün bir amaca hizmet etmektedir.

Yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederiz."