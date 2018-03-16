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TSK'den madenciye teşekkür belgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:07 | Son Güncelleme

Maden işçileri, GMİS yöneticileri ve personelinin, Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden güvenlik güçlerine destek amacıyla düzenledikleri kampanya kapsamında teslim edilen arazi aracı ve malzemelerle ilgili TSK'den teşekkür belgesi gönderildi

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan maden işçilerinin yanı sıra Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyesi işçilerle sendikanın yöneticileri ve personelinin, Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden güvenlik güçlerine destek amacıyla düzenlediği kampanya kapsamında teslim edilen arazi aracı ve çeşitli malzemelerle ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), teşekkür belgesi gönderildi.

GMİS'ten yapılan yazılı açıklamada, kampanya kapsamında alınan arazi aracı ile destek malzemelerinin 7 Mart'ta Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törenle yola çıktığını ve 9 Mart'ta 39. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığına teslim edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, maden işçilerine desteklerinden dolayı, İskenderun'da bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından teşekkür belgesi gönderildiği ifade edildi.

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir." sözünün hatırlatıldığı teşekkür belgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin Suriye sınırında beliren terör odaklı yapılanmaları engellemek ve yurt güvenliğini uzun süreli sağlamak maksadıyla; yüce milletimizin iradesiyle 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştır.
Bu kapsamda harekatın başarılı olması için canlarını esirgemeden mücadele eden kahraman Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunun arttırılması amacıyla yaptığınız destekler, Türk Milleti ile onun emrinde olan Türk ordusunun birlik ve beraberlik ruhuna katkıda bulunmuştur.
Ordu-Millet dayanışmasının güzel bir tezahürü olan ve harekata katılan personele destek verme düşünceniz son derece ulvi ve üstün bir amaca hizmet etmektedir.
Yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederiz."

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