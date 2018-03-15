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TSK:"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 524 oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

IHAAW094547-GEN/15-03-2018 - TSK:"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 524 oldu" 15.03.2018 09:45:47 TSI NNNN

IHAAW094547-GEN/15-03-2018

- TSK:"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 524 oldu"

15.03.2018 09:45:47 TSI
NNNN

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