IHAAW174546-GEN/29-03-2018
- TSK:"Hakkâri/Şemdinli’de 02 Kasım 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 29 Mart 2018 tarihinde şehit olmuştur."
29.03.2018 17:45:46 TSI
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