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TSK:"Hatay / Arsuz ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 08:25 | Son Güncelleme

IHAAW081928-GEN/27-03-2018 - TSK:"Hatay / Arsuz ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir." 27.03.2018 08:19:28 TSI NNNN

IHAAW081928-GEN/27-03-2018

- TSK:"Hatay / Arsuz ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

27.03.2018 08:19:28 TSI
NNNN

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