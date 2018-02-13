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TSK:"Irak Kuzeyi Sinath - Haftanin Bölgesine icra edilen hava harekatı ile 16 hedef imha edildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 20:26 | Son Güncelleme

IHAAW201931-GEN/13-02-2018 - TSK:"Irak Kuzeyi Sinath - Haftanin Bölgesine icra edilen hava harekatı ile 16 hedef imha edildi" 13.02.2018 20:19:31 TSI NNNN

IHAAW201931-GEN/13-02-2018

- TSK:"Irak Kuzeyi Sinath - Haftanin Bölgesine icra edilen hava harekatı ile 16 hedef imha edildi"

13.02.2018 20:19:31 TSI
NNNN

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