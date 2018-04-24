IHAAW191420-GEN/24-04-2018

- TSK:"Irak’ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine yönelik 24 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir. "

24.04.2018 19:14:20 TSI

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