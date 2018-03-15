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TSK:"Kuzey Irak’a hava harekatı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 08:15 | Son Güncelleme

IHAAW080821-GEN/15-03-2018 - TSK:"Kuzey Irak’a hava harekatı düzenlendi 15.03.2018 08:08:21 TSI NNNN

IHAAW080821-GEN/15-03-2018

- TSK:"Kuzey Irak’a hava harekatı düzenlendi

15.03.2018 08:08:21 TSI
NNNN

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