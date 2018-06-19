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TSK'nın 17-18 Haziran'da Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ile Diyarbakır ve Şırnak'ta düzenlediği hava harekatlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 08:31 | Son Güncelleme

TSK'nın 17-18 Haziran'da Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ile Diyarbakır ve Şırnak'ta düzenlediği hava harekatlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi.


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