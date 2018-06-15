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TSK'nın "gözlemi altındaki" Suriye'de ilk bayram

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

TSK'nın gözlem noktası kurduğu Suriye'nin "İdlib gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Morik ilçesinde 6 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı - Morik cami görevlisi Usame el Abdullah: - "Özellikle ramazan ayında ilçeye dönüşler yoğun şekilde başladı. Altı yıldan sonra ilk defa bayram namazı kılındı" - Morikli 7 yaşındaki Rabia Abbud: - "İlk defa bayramı köyde geçiriyorum. Arkadaşlarımla oynuyorum. Hava saldırısı yok. Kimse vurmuyor. Güven içinde hissediyorum"

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 9. gözlem noktasını kurduğu Suriye'nin "İdlib gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Hama ilinin Morik ilçesinde 6 yıl aradan sonra ilk defa bayram namazı kılındı.

Suriye'de "İdlib gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki halk, TSK'nın, Astana anlaşmaları çerçevesinde ateşkes gözlem noktalarını kurmasının ardından, bu yıl Ramazan Bayramı'na geçen yıllara göre nispeten daha güvenli girdi.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının azalmasıyla İdlib'de halk bayram namazı için camilere akın etti.

İç savaşın sürdüğü ülkede halk, birçok bölgede uzun yıllardır bayramları evlerinden uzakta sığınmacı kamplarında geçiriyordu. Ancak siviller, TSK'nın gözlem noktalarını tamamlanmasının ardından kısmen daha güvenli hale gelen evlerine dönmeye başladı.

Bu bölgelerden biri de İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki Hama ilinin Morik ilçesi.

TSK sayesinde evlerine dönen ilçe halkı, 6 yıl aradan sonra ilk defa bayram namazını eda etti.

Morik Cami görevlisi Usame el Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TSK gözlem noktasını kurduktan sonra güvenlik ve istikrarın ilçeye geldiğini söyledi.

Abdullah, son zamanlarda özellikle ramazan ayında ilçeye dönüşlerin yoğun şekilde başladığını belirterek, "Altı yıldan sonra ilk defa bayram namazı kılındı. İlk defa bayram namazında 2 bin kişi kapasiteli büyük cami doldu." dedi.

7 yaşındaki Rabia Abbud da ilk defa bayramı ilçede geçirdiğini kaydetti.

Abbud, "Arkadaşlarımla oynuyorum. Hava saldırısı yok. Kimse vurmuyor. Güven içinde hissediyorum." diye konuştu.

53 yaşındaki Muhammed Sabun da Morik halkının son dönemlerde mutlu ve huzurlu günler yaşadığını dile getirdi.

Sabun, "İlçede büyük kalabalık var. Aileler göç ettikleri evlerine dönüyor. Uzun yıllardır görüşemeyen halk birbirine kavuştu. 'Biz doğduğumuz yere altı yıldan sonra yeniden döndük' diyorlar. TSK kurmuş olduğu gözlem noktası sayesinde Esed rejiminin hava ve kara saldırılarına son verdi ve halk evlerine döndü." ifadelerini kullandı.

Bir başka Morikli 11 yaşındaki Semir Dali de "Burada bayram kutlamayalı çok oldu. Bu bizim bölgeye döndükten sonraki ilk bayramımız. Sürekli hava saldırıları vardı ama şimdi arkadaşlarımla oynuyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
suriye'de bayram TSK

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