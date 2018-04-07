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TSK'nin Irak'ın kuzeyindeki hava destekli operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:36 | Son Güncelleme

Operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneğiyle tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava destekli operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneğiyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

TSK'nin resmi Twitter hesabından Hakurk bölgesindeki hava destekli operasyona ilişkin fotoğraf ve video paylaşıldı.

Videoda, Hakurk'ta süren operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneğiyle tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcının tespiti ve imhası görülüyor.

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hakurk bölgesi patlayıcı TSK

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