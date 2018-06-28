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TSK'nın Münbiç'te devriye faaliyeti sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:50 | Son Güncelleme

TSK'nın Münbiç'te devriye faaliyeti sürüyor

CERABLUS/ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Münbiç'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırma faaliyetleri çerçevesinde ilçede altıncı devriye görevini tamamladı.

AA muhabirinin bildirdiğine göre, TSK'ya ait zırhlı araçlar, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Cerablus ilçesi ile Münbiç cephe hattındaki Sacu Çayı civarında ABD ile koordine ederek bağımsız şekilde altıncı devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

Devriye faaliyetinin ilki 18 Haziran'da, ikincisi 20 Haziran'da, üçüncüsü 22 Haziran'da, dördüncüsü 24 Haziran'da, beşincisi ise önceki gün yapılmıştı.

Devriye çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.
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- Münbiç yol haritası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devriye TSK

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